Целый город эвакуировали в Канаде

Жителей Йеллоунайфа, столицы и единственного города Северо-Западных территорий, призвали как можно скорее уехать в рамках поэтапной эвакуации, а тех, кто живет вдоль тропы Ингрэм, в Детте, озере Кам, озере Грейс и деловом районе Энгл, тут самый высокий риск возгорания.

Остальных жителей должны были эвакуировать до полудня пятницы, сообщает МК.

Во вторник вечером местные власти объявили чрезвычайное положение на всей территории и приказ об эвакуации окраин Йеллоунайфа, города с населением 10 000 человек.