Целый город эвакуировали в Канаде
Жителей Йеллоунайфа, столицы и единственного города Северо-Западных территорий, призвали как можно скорее уехать в рамках поэтапной эвакуации, а тех, кто живет вдоль тропы Ингрэм, в Детте, озере Кам, озере Грейс и деловом районе Энгл, тут самый высокий риск возгорания.
Остальных жителей должны были эвакуировать до полудня пятницы, сообщает МК.
Во вторник вечером местные власти объявили чрезвычайное положение на всей территории и приказ об эвакуации окраин Йеллоунайфа, города с населением 10 000 человек.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о мощных землетрясениях магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.