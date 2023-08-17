Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о гражданстве РФ

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ее хотят лишить гражданства за выступления в России, и она не просила о другом. Об этом она сообщила РИА Новости.

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Как рассказал Кнайсль, когда она в прошлый раз отвечала на вопрос о гражданстве РФ СМИ написали, что она хочет его получить. После этого дипломаты в Австрии предложили лишить экс-министра австрийского гражданства. По ее словам, австрийские дипломаты заявляли, что она "вредна" для Австрии, потому что преподает в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Но я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого другого гражданства, кроме австрийского, и о российском я не просила", - добавила она.

Бывший министр иностранных дел Австрии также сообщила агентству, что пока не переехала насовсем в Россию, но занимается этим вопросом.