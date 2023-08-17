Кнайсль назвала события в Нигере официальным концом «французской Африки»

Захват власти в Нигере в Африке, а до этого смена правительства в Буркина-Фасо и Мали знаменует «конец французской Африки». Такое заявление сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

Она указала, что Франция постепенно теряет свое влияние на континенте: их больше нет в Мали и Буркина-Фасо. Теперь и Нигер намеревается закрыть военные базы Франции в стране. Это можно считать официальным концом политики Françafrique («Франс-Африк»), считает Кнайсль.

Она добавила, что теперь страны Африки выбирают себе в партнеры Китай, Россию, Индию и Турцию.

Ранее военные Нигера по национальному телевидению объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили государственный переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.