Кнайсль назвала события в Нигере официальным концом «французской Африки»
Захват власти в Нигере в Африке, а до этого смена правительства в Буркина-Фасо и Мали знаменует «конец французской Африки». Такое заявление сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.
Она указала, что Франция постепенно теряет свое влияние на континенте: их больше нет в Мали и Буркина-Фасо. Теперь и Нигер намеревается закрыть военные базы Франции в стране. Это можно считать официальным концом политики Françafrique («Франс-Африк»), считает Кнайсль.
Она добавила, что теперь страны Африки выбирают себе в партнеры Китай, Россию, Индию и Турцию.
Ранее военные Нигера по национальному телевидению объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили государственный переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Агентство напоминает, что Нигер когда-то был французской колонией и считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в Нигер беспилотники и истребители, а также разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками.