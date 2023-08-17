В СМИ рассказали о пугающем действии Байдена

Президент США Джо Байден напугал общественность своим «жутким шепотом». Об этом пишет газета Daily Mail, передает РИА Новости.

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Издание обратило внимание на видеоролик со встречи Джо Байдена с журналистами в Белом доме. Он рассказывал об успехах экономической политики своей администрации и заявил, что газета Financial Times и The Wall Street Journal назвали его курс «байденомикой». Глава США сомневается, что издания использовали это слово в положительном ключе.

«Но знаете, что? Она работает», — заявил Байден, прошептав эту реплику прямо в микрофон с характерной улыбкой.

Daily Mail отмечает, что он использовал свой «жуткий шепот», чтобы показать успех налогового и климатического законодательства США на фоне природных пожаров на Гавайях. Читатели издания прокомментировали его поведение.

Fred пошутил, что Байден использует этот же шепот в беседе с молоденькими девушками. Taofledermaus сыронизировал, что лидер США живет в каком-то своем параллельном мире. SorcererPrince назвал его шепот «хищническим».

«Он такой же отвратительный, как и люди, дергающие его за ниточки», — считает Living the Jean.

«Этот парень становится все страннее и страннее», — заметил WashingtonHgtsJohn.