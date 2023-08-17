В Крыму оценили идею Саркози о новом референдуме

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал предложение бывшего президента Франции Николя Саркози о проведении нового референдума на полуострове под наблюдением международного сообщества. Его слова приводит РИА Новости.

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Смирнов заявил, что признание Крыма российской территорией со стороны Саркози подтверждает легитимность состоявшегося референдума с точки зрения международного права, а также полное соответствие голосования уставу ООН.

«Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются», — отметил он.