Американская конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о провале антироссийских санкций США и потребовала, чтобы Вашингтон прекратил оказывать финансовую помощь Украине. Об этом Грин, комментируя доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния России, написала на своей странице в социальной сети X (бывшей сети Twitter).

По словам конгрессвумен, США уже передали Киеву $113 млрд и продолжают ежемесячно отправлять на Украину $1 млрд. Кроме того, президент США Джо Байден намеревается выделить Украине еще $20 млрд. Грин отметила, что санкции против России провалились. Россия становится лишь богаче, в тоже время Америка беднеет на триллионы. Она призвала больше не выделять Киеву никаких денег.