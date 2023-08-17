Совбез ООН проведет по запросу РФ заседание на тему поставок оружия Украине

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 17 августа проведет заседание на тему поставок Украине западного вооружения, которое ранее запросила Россия.

Обсуждение будет проходить в открытом режиме с трансляцией на сайте организации и в Telegram-канале российского представительства при ООН.

11 августа первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение 17 августа открытого заседания Совбеза ООН "в свете увеличивающихся поставок западного вооружения" Киеву, которые, по его словам, усугубляют кризис вокруг Украины и подрывают усилия по поиску мирного решения конфликта.