Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и осужденный в России за шпионаж Пол Уилан накануне провели телефонный разговор. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, передает ТАСС.

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Источник утверждает, Блинкен посоветовал Уилану «не терять веру», пообещав, что Вашингтон «сделает все возможное для его скорейшего возвращения домой». Как отмечает CNN, это уже второй их прямой разговор. Собеседник издания отметил, что Уилану предоставили возможность совершать телефонные звонки из исправительной колонии в Мордовии, однако он не привел детали состоявшейся беседы.

Брат осужденного за шпионаж жителя США Дэвид Уилан в свою очередь рассказал CNN, что Пол в разговоре с родителями упомянул «долгую и откровенную беседу с государственным секретарем». Подробности все так же не разглашаются.