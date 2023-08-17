$97.42-3.62106.57-4.11

В США признали провал антироссийских санкций

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния России. Об этом она высказалась в социальной сети Х (бывшая Twitter).

В США признали провал антироссийских санкций
© РИА Новости

Грин признал провал антироссийских санкций США.

«Больше никаких денег Украине», — призвала она.

Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон отправил Киеву 113 миллиардов долларов и до сих пор выделяет ему по одному миллиарду долларов каждый месяц.

«Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — заключила она.

Ранее в США рассказали о разбогатевшей за год России. Обозреватель Business Insider (BI) Джордж Гловер отметила, что россияне улучшили свое благосостояние в 2022 году на сотни миллиардов долларов.

«США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва заработала к своим активам 600 миллиардов долларов», — подчеркнула она.

11
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости