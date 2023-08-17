Экс-глава МИД Австрии разъяснила, почему Макрон рвется на саммит БРИКС

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, которая это лето проводит в деревне Петрушово под Рязанью, разъяснила корреспонденту ТАСС, почему президент Франции Эмманюэль Макрон рвется поучаствовать в саммите БРИКС, запланированном в ЮАР с 22 по 24 августа.

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Она рассказала, что, будучи министром, попросила помощников подготовить информацию о видении Евросоюзом организации БРИКС. По ее словам, ей не показали ни одного документа - "их (чиновников ЕС, - прим. "РГ") это просто не волновало".

И вот теперь Макрон стучится в дверь: "Пожалуйста, можно я приду на вечеринку?", хотя его никто не приглашал. И это, по словам Кнайсель, - "полная трансформация геополитики международных отношений, которая затрагивает и институты".

Однако сами институты уже не те, что базируются в Женеве и Вене, теперь они "находятся где-то еще - это БРИКС, это Шанхайская организация сотрудничества - это теперь как Евразийский союз",отметила Кнайсель.

Она подчеркнула, что раньше на протяжении десятилетий западные столицы, Европейский союз, "просто не обращали на это внимания, они пренебрегали этим". Между тем БРИКС сегодня имеет "очень большую привлекательность и с экономической точки зрения".