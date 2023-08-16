Блинкен провёл разговор с осуждённым в России Уиланом

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с осуждённым за шпионаж в России американцем Полом Уиланом.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник.

Блинкен призвал Уилана «продолжать верить», что США делают всё возможное для его возвращения на родину.

В мае в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.