Госдеп допускает вариант экспорта украинского зерна по Дунаю

Соединенные Штаты рассматривают различные маршруты экспорта украинского зерна, рассказал на брифинге замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател. Он добавил, что транспортировка сельхозпродукции по Дунаю является одним из них, пишет ТАСС.

Пател пояснил, что США тесно сотрудничают с европейскими и украинскими партнерами, обсуждают пути доставки зерна потребителям с учетом текущей ситуации.

По его словам, Дунай является потенциальным вариантом. Вместе с тем, конкретных деталей о специфике маршрута у него нет, отметил представитель Госдепа.

Кроме того, заметил Пател, власти США обращаются к российским коллегам с призывом вернуться к зерновой сделке.

Напомним, что 17 июля Россия приостановила участие в черноморской инициативе. В Москве пояснили, что этот шаг был обусловлен невыполнением условий соглашения со стороны западных партнеров.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возвращение к сделке возможно в том случае, если все российские требования будут выполнены в полном объеме.