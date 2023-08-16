Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ход боевых действий.

Согласно сообщению, командующие доложили главе государства о ситуации на восточных и южных направлениях, а с главкомом ВСУ Валерием Залужным и представителями министерства обороны он поговорил о боеприпасах.

«Вице-премьер [Михаил] Федоров и Госспецсвязь — о том, что касается беспилотников и в целом наших технологических возможностей», — добавил Зеленский.

По его словам, бойцы ВСУ, которые находятся на линии боевого соприкосновения, поднимают, в частности, темы обеспечения беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).