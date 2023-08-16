СМИ: Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца

Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщает, что в снабжающих город водохранилищах осталось воды всего на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал NTV.

Отмечается, что в случае засухи Стамбул может столкнуться с серьёзной нехваткой воды.

«У города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день», – сообщает источник.

В İSKİ также добавили, что степень заполненности водохранилищ составляет чуть больше 33% – около 289 миллионов кубометров. При этом последние две недели расход воды в Стамбуле составлял около 3-3,5 миллионов кубометров в сутки.