В Италии назвали убийство Каддафи ошибкой
Убийство в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи было серьезной ошибкой, которая привела к политической нестабильности в Ливии и во всей Африки. Такое мнение высказал глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.
«Убийство Каддафи было серьезной ошибкой. Вероятно, он не был поборником демократии, но с его смертью в Ливию и Африку пришла нестабильность», — сказал он.
Ранее в разговоре с главой МИД Ливии Таяни заявлял, что Италии важны «стабилизация обстановки в Ливии и начало пути к демократическим выборам». По его словам, Рим внимательно следит за ситуацией в стране.
Напомним, что Ливия перестала существовать в качестве единого государства после свержения и убийства Каддафи. С тех пор в Ливии действует два правительства: кабмин на востоке страны, сформированный парламентом, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. Оба правительства не признают друг друга.