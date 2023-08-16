В Италии назвали убийство Каддафи ошибкой

Убийство в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи было серьезной ошибкой, которая привела к политической нестабильности в Ливии и во всей Африки. Такое мнение высказал глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Убийство Каддафи было серьезной ошибкой. Вероятно, он не был поборником демократии, но с его смертью в Ливию и Африку пришла нестабильность», — сказал он.

Ранее в разговоре с главой МИД Ливии Таяни заявлял, что Италии важны «стабилизация обстановки в Ливии и начало пути к демократическим выборам». По его словам, Рим внимательно следит за ситуацией в стране.