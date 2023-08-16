США не увидели оснований обвинять в госизмене президента Нигера

"Мы, безусловно, шокированы и потрясены сообщениями о том, что Национальный совет спасения родины не ограничился незаконным задержанием президента Базума и других лиц и перешел к угрозам судебным преследованием. Эти действия являются необоснованными и неоправданными, они не будут содействовать мирному урегулированию кризиса", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.