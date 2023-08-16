На Украине заявили о работе над получением приглашения на саммит G20

Киев работает над тем, чтобы добиться приглашения на очередную встречу «Большой двадцатки» (G20), рассказал замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональные СМИ.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на саммит «Большой двадцатки» потому, что на встрече будут обсуждаться экономические вопросы, задачи глобальной безопасности в повестке не значатся.

Точицкий отметил, что Украина и ее союзники работают над тем, чтобы попасть на экономический форум организации. Замминистра пояснил, что украинские дипломаты ведут переговоры с коллегами из Индии и других держав, входящих в G20.

По его словам, в Киеве рассматривают завершение черноморской инициативы в качестве серьезного вызова для глобальной экономики.

Саммит G20 в 2023 году запланирован на первую декаду сентября. Он пройдет в индийском Нью-Дели.