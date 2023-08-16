В Белоруссии определили направления госполитики в области ядерной безопасности

Правительство Белоруссии закрепило основные направления единой государственной политики в области ядерной и радиационной безопасности. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров.

В документе подчеркивается, что ядерная и радиационная безопасность является высшим приоритетом при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения и одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны.

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В качестве направлений реализации основополагающих принципов обеспечения безопасности рассматриваются дальнейшее совершенствование правовой основы в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии и источников ионизирующего излучения, надлежащая подготовка кадров, совершенствование системы экспертной и технической поддержки в рамках формирования национальной инфраструктуры для реализации ядерно-энергетической программы.

Кроме того, документом предусмотрено совершенствование механизмов по обращению с радиоактивными отходами, выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии, решение вопросов, связанных с предстоящими перевозками радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива.

Также документ предусматривает совершенствование глобального режима ядерной безопасности, в том числе путем диалога с сопредельными государствами по вопросам обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии на белорусской территории и таких государств. Речь также идет об использовании механизмов, предлагаемых международными экспертными сообществами, для проведения независимых оценок безопасности.