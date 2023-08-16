В ООН рассказали о попытках возобновления зерновой сделки

«Генеральный секретарь [Гутерриш] обеспокоен [украинским] конфликтом в целом, но и, конечно, мы особенно обеспокоены признаками того, что атакам подвергаются инфраструктура для зерна и другого продовольствия. Генеральный секретарь уже выражал обеспокоенность в связи с потенциальным ростом цен на продовольствие», — сказал он, добавив, что российские ракетные удары по украинской инфраструктуре «не способствуют снижению обеспокоенности» генсека.