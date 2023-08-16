СПЧ РФ призвал защитить русскоязычное население Латвии от выселения
Пресс-служба Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) заявила, что комиссия организации призывает мировую общественность защитить русскоязычное население Латвии от выселения.
По мнению правозащитников, такие действия властей Латвии грубо нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, а также Европейской конвенции по правам человека.
«Более 6 тысячам граждан с 1 сентября грозит выдворение за пределы страны в связи с прошлогодними изменениями в законодательстве республики и под предлогом того, что они не прошли обязательного экзамена по латышскому языку», – сообщили в пресс-службе.
Российские правозащитники также добавили, что принудительное выселение из Латвии в первую очередь грозит людям преклонного возраста, которые проживают там ещё со времён СССР.
«Призываем вмешаться в ситуацию и не допустить насильственного выселения из страны жителей Латвии, которые имеют гражданство РФ и выданные официальными властями виды на жительство в республике», – добавили в СПЧ.
Ранее стало известно, что власти Латвии могут выселить из страны 5-6 тысяч россиян.