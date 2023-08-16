Гутерриш продолжает работать над восстановлением зерновой сделки

"Очевидно, что больше всего он хочет возобновления черноморской инициативы и того понимания, которое у нас было по этому вопросу, - продолжил Хак. - Он предпринимает все усилия со своей стороны, чтобы обеспечить экспорт продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России".