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Президент Аргентины не поедет на саммит БРИКС

Президент Аргентины Альберто Фернандес не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, вместо него, скорее всего, будет присутствовать глава МИД Сантьяго Кафьеро. Об этом сообщила официальный представитель администрации главы государства Габриэла Серрути.

Президент Аргентины не поедет на саммит БРИКС
© РИА Новости

"Президент не поедет на саммит БРИКС. Несомненно, участие примет глава МИД или тот, кому будет положено участвовать в соответствии с тем, что там будет обсуждаться", - сказала она на пресс-конференции.

В прошлом году Фернандес подал заявку на присоединение Аргентины к БРИКС. Сейчас в группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.