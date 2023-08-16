Вашингтон обвинил Белоруссию в провокациях
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом наблюдает провокационные действия со стороны Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы очень пристально наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии, и, разумеется, отмечаем там некоторые провокационные действия», – заявил он.
Кирби также подчеркнул, что США полностью привержены принципу коллективной обороны НАТО, но в данный момент Вашингтон не видит необходимости в усилении военного присутствия на востоке альянса.
«Если потребуется корректировка, мы готовы это обсуждать. Но прямо сейчас я не вижу никаких признаков, что в этом есть нужда», – добавил он.
Ранее Кирби заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 2024 года.