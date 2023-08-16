Минфин США внес организации из РФ и Казахстана в санкционный список по КНДР

Соединенные Штаты внесли ряд организаций из России, Казахстана, а также Словакии в санкционный список «за связи» с КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

В пресс-службе отметили, что ограничительные меры введены против таких компаний, как ООО «Верус» (Россия), Versor (Словакия), Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering (Казахстан).

По данным Минфина, они якобы принадлежат гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву, против которого в марте 2023 года были введены персональные санкции.