Белый дом отверг идею отказа Киева от территорий ради вступления в НАТО

Белый дом отверг вариант вступления Украины в НАТО при условии отказа Киева от части территорий. Ранее такое предложение было высказано главой штаба генсекретаря НАТО Стиана Йенсена.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, данная информация не соответствует действительности.

Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.

Спустя день он назвал свои слова ошибкой и признал, что ему не стоило так говорить.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что если Украина желает вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий, то столицу страны придётся перенести во Львов, если польские власти согласятся на это.

В МИД России, комментируя это высказывание, отметили, что речь идёт «о некоем пробросе».