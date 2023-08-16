Великобритания и Шотландия встретятся в суде из-за законопроекта о смене пола

Юридический спор между правительствами Великобритании и Шотландии из-за законопроекта о смене пола закончится в суде. Об этом сообщает Sky News.

Разногласие началось в прошлом году, когда парламент Шотландии принял законопроект, предусматривающий снижение возраста смены пола до 16 лет. Однако эта инициатива была заблокирована Лондоном. В ответ на это правительство Шотландии выразило намерение обратиться в суд за разрешением ситуации.

«Шотландское правительство направится в суд в следующем месяце, чтобы оспорить решение Вестминстера заблокировать широко обсуждаемый законопроект о гендерном признании», – сообщает источник.

Отмечается, что первое заседание суда по этому делу назначено на 19 сентября. Оно будет заслушано в течении трёх дней.