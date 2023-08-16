Эстония заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Власти Эстонии заявили о готовности взять на себя обязательства перед Украиной в области безопасности. Соответствующее заявление сделал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По его словам, Таллин готов присоединиться к декларации стран G7 о поддержке Киева.

«Мы готовы взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя...» — цитирует его Baltnews.

Ранее в Киеве заявили, что консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами — подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе-сентябре.