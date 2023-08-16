Стало известно, когда Байден посетит Гавайи

«На Мауи президента и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин, чтобы (Байден с супругой – прим. ред.) воочию ознакомилась с последствиями лесных пожаров и тяжелым ущербом для человеческих жизней и земель на острове, а также чтобы обсудить шаги в контексте его восстановления», – сообщили в пресс-службе Белого дома.