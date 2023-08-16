Стало известно, когда Байден посетит Гавайи
Пресс-служба Белого дома сообщает, что президент США Джо Байден посетит пострадавшие от пожаров Гавайи 21 августа. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Байдена будет сопровождать супруга.
«На Мауи президента и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин, чтобы (Байден с супругой – прим. ред.) воочию ознакомилась с последствиями лесных пожаров и тяжелым ущербом для человеческих жизней и земель на острове, а также чтобы обсудить шаги в контексте его восстановления», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
Напомним, что крупные лесные пожары на Гавайских островах Мауи и Большой возникли из-за сухой погоды и сильного ветра в регионе. Пламя уничтожило несколько населенных пунктов, среди которых популярный туристический город Лахайна.