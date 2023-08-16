СМИ: Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца

Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось на два месяца, если ситуация не изменится, передает турецкий телеканал NTV.

Степень заполненности по состоянию на среду составляет 33,37% – более 289 млн кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 млн кубометров воды в сутки, передает РИА «Новости».

Запасов у города осталось на 91 день, но если учесть, что 25% воды испаряется, то хватит лишь на 61 день. За две недели уровень воды уменьшился более чем на 4%.