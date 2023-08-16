В НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий ради членства в альянсе

Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочными свои слова о возможном членстве Киева в альянсе в обмен на уступки территорий России. Об этом он заявил изданию Verdens Gang.

«Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», — сказал он.

По словам Йенссена, его заявление было частью «более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине».

15 августа Йенссен предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России. Киев, по его словам, должен решать самостоятельно, где и при каких условиях пройдут переговоры с Москвой относительно урегулирования конфликта.

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов назвал «странным вбросом» идею о возможном вступлении Украины в НАТО после территориальных уступок России.