Забор на границе Финляндии с Россией возведут с задержкой

Сдача в эксплуатацию забора на границе между Финляндией и Россией задерживается. Об этом сообщает газета Uutissuomalainen.

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Изначально планировалось, что первый пилотный участок забора будет завершён до конца июня, но работа так и не была окончена в срок.

«Пограничная охрана не сможет ввести тестовое ограждение в эксплуатацию до сентября», – сообщает источник.

Причиной задержки назвали необходимость юридического оформления постройки, а также установку дополнительных систем наблюдения.