Забор на границе Финляндии с Россией возведут с задержкой
Сдача в эксплуатацию забора на границе между Финляндией и Россией задерживается. Об этом сообщает газета Uutissuomalainen.
Изначально планировалось, что первый пилотный участок забора будет завершён до конца июня, но работа так и не была окончена в срок.
«Пограничная охрана не сможет ввести тестовое ограждение в эксплуатацию до сентября», – сообщает источник.
Причиной задержки назвали необходимость юридического оформления постройки, а также установку дополнительных систем наблюдения.
Напомним, что в июне 2022 года власти Финляндии заявили о планах построить трёхкилометровый забор в районе Иматра на финско-российской границе. Позже финский кабмин выделил на постройку 6 миллионов евро.
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