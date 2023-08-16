«Неделю назад у меня состоялся разговор с министром внутренних дел Польши. Мы договорились, что сейчас согласовываем технические действия и алгоритм, [чтобы посмотреть] как это выглядело бы, если бы было принято такое региональное решение, если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно», — сказала глава МВД Литвы.