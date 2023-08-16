В Германии легализуют каннабис
Кабинет министров Германии принял законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, передает «РИА Новости».
По его мнению, принятие законопроекта является «поворотным пунктом в политике страны по борьбе с наркотиками», поскольку решит сразу ряд проблем, в том числе связанных с ростом употребления каннабиса и преступлений в этой среде, а также борьбой с серым рынком. Кроме того инициатива защитить потребителей от серого рынка и снизит риски для их здоровья с помощью контролируемого сбыта, отметил Лаутербах.
При этом он указал, что хоть употребление каннабиса и будет легализовано, оно «по-прежнему остается опасным».
Законопроекту еще предстоит пройти одобрение в бундестаге и бундесрате. Лаутербах рассчитывают, что документ вступит в силу до конца 2023 года.