Пока вы не уснули: Казахстан отгораживается от РФ и альтернативный маршрут перевозки зерна

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Казахстан решил отгородиться от России

Казахстан решил отгородиться от России и приступил к строительству 20 новых пограничных застав на границе, заявил заместитель главы департамента охраны границы пограничной службы комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках национального проекта "Безопасная страна" запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав», — рассказал он, указав, что на южных границах идет строительство трех модульных застав.

В Индии объяснили, почему не пригласили Зеленского на саммит G20

EPA/TACC

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал изданию «Ведомости», по какой причине президент Украины Владимир Зеленский не числится среди специальных гостей саммита G20 в Дели.

Так, по его словам, «G20 - группа про проблемы глобального экономического роста, развития».

Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения зерновой сделки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора. Оно находилось в одесском порту с 23 февраля 2022 года. Кубраков подчеркнул, что это первое судно, которое покинуло порт Одессы 16 июля.

«Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли

Автоматическая станция "Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли, для этого дважды были включены ее двигатели, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), вышла на орбиту искусственного спутника Луны", - отметили в госкорпорации.

Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении

Два из трёх украинских батальонов отказались идти в наступление на Запорожском направлении, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Только что мне поступила информация, что два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций», — сообщил он.

СМИ: Польша внезапно изменила вопросы национального референдума

Unsplash

Власти Польши неожиданно изменили формулировки вопросов национального референдума, касающихся продажи госпредприятий и повышения пенсионного возраста. Внимание на это обратили РИА Новости.

Референдум в Польше пройдет 15 октября 2023 года. Первоначально на голосование планировали вынести лишь вопрос о миграционной политике ЕС (с формулировкой «Поддерживаете ли вы навязанное принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки»).

Китай рекордно закупился нефтью у конкурента России

В августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 миллиона баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Для сравнения, в первые семь месяцев года Китай импортировал в среднем по 917 тысяч баррелей иранской нефти в день. Но с конца июня стоимость эталонной марки Brent поднялась на одну пятую, поэтому КНР — крупнейший импортер нефти — стала наращивать закупки сырья, продаваемого со скидкой.

Украина и НАТО нашли альтернативный маршрут перевозки зерна

Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные Россией. Украинские соцсети уже заявили о начале поставок, как и американские журналисты.

КДК РФС наказал Дзюбу за угрозы журналисту

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболиста «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно за угрозы в адрес журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

В минувшую субботу, 12 августа, «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России. Дзюба пропустил встречу из-за травмы и наблюдал за матчем на трибунах. После игры нападающий поругался с журналистом издания «РБ Спорт» Виталием Бородиным. Как сообщает «РБ Спорт», сотрудник прессы спросил, не обижен ли он на слова эксперта Игоря Шамилова — тот заявлял, что форвард забьет не более двух голов в сезоне.

Названы популярные в РФ седаны, которые не прошли тесты на безопасность

Автомобили среднего размера Kia, VW и Hyundai плохо себя проявили по итогам теста на безопасность задних сидений. Об этом сообщает Speedme.ru со ссылкой на Страховой институт безопасности дорожного движения (The Insurance Institute for Highway Safety).