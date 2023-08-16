НАТО продолжит поддерживать Украину "ради прочного мира"

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, и мы привержены достижению справедливого и прочного мира. Позиция альянса ясна и не изменилась», – заявил он.

Йенсен также добавил, что в дипломатических кругах всё ещё идут дискуссии об отказе Украины от части территорий в обмен на вступление в НАТО. По его словам, для Украины «должно быть приемлемым любое мирное соглашение», а члены НАТО сосредоточены на том, чтобы закончить украинский конфликт.