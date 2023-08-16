НАТО продолжит поддерживать Украину "ради прочного мира"
Начальник штаба генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что позиция альянса по вопросу присоединения Украины осталась неизменной. Об этом сообщает The Guardian.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, и мы привержены достижению справедливого и прочного мира. Позиция альянса ясна и не изменилась», – заявил он.
Йенсен также добавил, что в дипломатических кругах всё ещё идут дискуссии об отказе Украины от части территорий в обмен на вступление в НАТО. По его словам, для Украины «должно быть приемлемым любое мирное соглашение», а члены НАТО сосредоточены на том, чтобы закончить украинский конфликт.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал отказ от части территории страны ради вступления в НАТО «неприемлемым».