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МИД Британии выразит протест Испании из-за задержания судна у Гибралтара

Правительство Великобритании выразит протест испанским властям в связи с задержанием судна в британских территориальных водах в бухте Альхесирас (Гибралтарский залив). Об этом сообщил представитель МИД Соединенного Королевства, слова которого приводит газета Gibraltar Chronicle.

Британия выразит протест Испании из-за задержания судна у Гибралтара
© globallookpress.com

"Правительство Великобритании осведомлено об инциденте, который произошел 14 августа, когда испанские таможенники предприняли ряд действий в британских гибралтарских территориальных водах, что является вторжением [в британские воды] и нарушением суверенитета Великобритании. Правительство Великобритании выразит испанскому правительству протест в связи с этим инцидентом", - сказал он.

Согласно изданию, в понедельник вечером сотрудники таможенной службы Испании остановили судно Ultimate Predator в британских территориальных водах и поднялись на его борт для установления личности членов экипажа, которые шли без навигационных огней и автоматической идентификационной системы. В правительстве Гибралтара назвали "незаконными и неприемлемыми" действия испанских таможенников.

"Неудачный сбой в работе навигационных огней и автоматической идентификационной системы может вызвать обоснованные подозрения правоохранителей, патрулирующих британские территориальные воды Гибралтара. Британские таможенники занимались этим инцидентом. Вовлечение иностранных правоохранительных органов без коммуникации или координации с Гибралтаром незаконно и неприемлемо", - заявил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо.

Гибралтар был официально закреплен за Великобританией в 1713 году в ходе Войны за испанское наследство (1701-1714). Соединенное Королевство использует его в качестве военной базы. Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром.