Британия выразит протест Испании из-за задержания судна у Гибралтара

Правительство Великобритании выразит протест испанским властям в связи с задержанием судна в британских территориальных водах в бухте Альхесирас (Гибралтарский залив). Об этом сообщил представитель МИД Соединенного Королевства, слова которого приводит газета Gibraltar Chronicle.

"Правительство Великобритании осведомлено об инциденте, который произошел 14 августа, когда испанские таможенники предприняли ряд действий в британских гибралтарских территориальных водах, что является вторжением [в британские воды] и нарушением суверенитета Великобритании. Правительство Великобритании выразит испанскому правительству протест в связи с этим инцидентом", - сказал он.

Согласно изданию, в понедельник вечером сотрудники таможенной службы Испании остановили судно Ultimate Predator в британских территориальных водах и поднялись на его борт для установления личности членов экипажа, которые шли без навигационных огней и автоматической идентификационной системы. В правительстве Гибралтара назвали "незаконными и неприемлемыми" действия испанских таможенников.

"Неудачный сбой в работе навигационных огней и автоматической идентификационной системы может вызвать обоснованные подозрения правоохранителей, патрулирующих британские территориальные воды Гибралтара. Британские таможенники занимались этим инцидентом. Вовлечение иностранных правоохранительных органов без коммуникации или координации с Гибралтаром незаконно и неприемлемо", - заявил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо.