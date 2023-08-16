СМИ: в пригороде Харькова прозвучали взрывы

В пригороде Харькова прозвучали взрывы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Данные о разрушениях не приводятся. Ранее в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги.

Напомним, что ракетные и авиационные удары по объектам военной инфраструктуры Харьковской области наносятся на регулярной основе. Их интенсивность увеличилась на фоне активных действий российских войск на Купянском направлении

Так, 3 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области.