СМИ: в пригороде Харькова прозвучали взрывы
Данные о разрушениях не приводятся. Ранее в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги.
Напомним, что ракетные и авиационные удары по объектам военной инфраструктуры Харьковской области наносятся на регулярной основе. Их интенсивность увеличилась на фоне активных действий российских войск на Купянском направлении
Так, 3 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Купянске Харьковской области, а также в самом Харькове.
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