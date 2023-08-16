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СМИ: в пригороде Харькова прозвучали взрывы

В пригороде Харькова прозвучали взрывы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

СМИ: в пригороде Харькова прозвучали взрывы
© globallookpress.com

Данные о разрушениях не приводятся. Ранее в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги.

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Напомним, что ракетные и авиационные удары по объектам военной инфраструктуры Харьковской области наносятся на регулярной основе. Их интенсивность увеличилась на фоне активных действий российских войск на Купянском направлении

Так, 3 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Купянске Харьковской области, а также в самом Харькове.

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