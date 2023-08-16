Жители Нигера начали готовиться к возможной военной интервенции

В Нигере в рамках подготовки к возможной интервенции начали набирать добровольцев для помощи армии страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на одного из организаторов набора в добровольцы Амсару Бако.

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"Пока это (вторжение. – Прим. ред.) только вероятность. Мы должны быть готовы, когда бы это ни произошло", – сказал Бако.

Набрать планируется десятки тысяч добровольцев по всей стране. Их помощь армии будет заключаться не только в непосредственно участии в боевых действиях, но и оказании медпомощи, организации логистики.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.