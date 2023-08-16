В США рассказали о разбогатевшей за год России

Несмотря на попытки Запада задушить российскую экономику и продолжающуюся специальную военную операцию, РФ за последний год существенно разбогатела, заявил обозреватель Business Insider (BI) Джордж Гловер.

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По его словам, россияне улучшили свое благосостояние в 2022 году на сотни миллиардов долларов.

«США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва заработала к своим активам 600 миллиардов долларов», — рассказал автор.

Колумнист указал на то, что Соединенные Штаты обеднели на 5,9 триллиона долларов. Если считать общие потери Северной Америки и Европы, то выйдет около 10,9 триллиона, указал он.