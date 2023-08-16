В США рассказали о разбогатевшей за год России

Несмотря на попытки Запада задушить российскую экономику и продолжающуюся специальную военную операцию, РФ за последний год существенно разбогатела, заявил обозреватель Business Insider (BI) Джордж Гловер.
По его словам, россияне улучшили свое благосостояние в 2022 году на сотни миллиардов долларов.
«США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва заработала к своим активам 600 миллиардов долларов», — рассказал автор.
Колумнист указал на то, что Соединенные Штаты обеднели на 5,9 триллиона долларов. Если считать общие потери Северной Америки и Европы, то выйдет около 10,9 триллиона, указал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что веденные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми. По мнению президента, антироссийские санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что санкции также являются платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».