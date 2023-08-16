Африканский союз выступил против вторжения ЭКОВАС в Нигер

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза отказался от вероятного применения силы против мятежников в Нигере. Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Отмечается, что во время этой встречи, которая прошла 14 августа, совет решил отказаться от применения силы против захвативших власть в Нигере военных.

По словам одного из дипломатов, возможная военная интервенция может привести к «бойне».

Совет безопасности Африканского союза также принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности организации.