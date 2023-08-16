В Ереване опровергли заявление Баку о попытке диверсионного проникновения

"Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что ВС Республики Армения предприняли попытку диверсионного проникновения в восточной части границы, является абсолютной ложью", - говорится в заявлении Минобороны Армении.

В ведомстве напомнили, что, по предварительным данным, один из резервистов, участник тренировочных сборов, покинул позиции.

"Изучается возможный сценарий и обстоятельства того, как резервист мог оказаться на азербайджанской стороне", - отмечается в заявлении.

Ранее Минобороны Азербайджана распространило заявление о предотвращении попытки армянской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию республики. По его данным, попытка была пресечена, а один из военнослужащих задержан. Информация о его личности не приводилась.