В Индии объяснили, почему не пригласили Зеленского на саммит G20

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал изданию «Ведомости», по какой причине президент Украины Владимир Зеленский не числится среди специальных гостей саммита G20 в Дели.

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Так, по его словам, «G20 - группа про проблемы глобального экономического роста, развития».

На саммите будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений, поставок продовольствия, указал Джайшанкар. Он отметил, что G20 не занимается вопросами глобальной безопасности.

Именно поэтому было принято соответствующее решение, указал собеседник.

Также министр не стал комментировать возможное участие президента России Владимира Путина. Он лишь уточнил, что «все члены G20 приглашены» на саммит в Дели.