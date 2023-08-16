В Киеве захотели переименовать улицу Ермака

В течение последних лет офис президента неоднократно высказывал претензии в адрес руководства Киева. На фоне одного из скандалов, разгоревшегося из-за неудовлетворительного состояния бомбоубежищ в столице, появились даже слухи о возможном отстранении Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Сам мэр считает, что давление на него связано с тем, что команда президента опасается его будущего участия в выборах главы государства. Как утверждал Кличко в июле, Ермак проводит совещания с руководителями силовых структур, на которых дает им указания искать "криминал" в окружении мэра Киева, чтобы создать вокруг него негативный фон.