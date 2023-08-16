В ЮАР выявлен новый вариант COVID-19

Новый вариант COVID-19, EG.5, известный как «эрис», впервые выявлен в ЮАР, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на департамента здравоохранения страны. Первый случай заражения EG.5 выявлен в провинции Гаутенг на севере государства.

Национальный департамент здравоохранения подтвердил первый случай заболевания новым вариантом COVID-19 EG.5 или Eris в Южно-Африканской Республике, — говорится в сообщении департамента здравоохранения ЮАР.

Ведомство рекомендует всем жителям незамедлительно пройти вакцинацию.

Симптомы «эрис» аналогичны симптомам других вариантов коронавируса, включая лихорадку, кашель, одышку, усталость, боль в горле и мышцах, головную боль.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее заявил, что в обозримом будущем человечество не сможет избавиться от COVID-19, так как его биологическая задача — распространяться и заразить как можно больше людей. По его словам, число случаев заболеваний коронавирусом во всем мире выросло.