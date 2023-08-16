Дания пообещала призвать Китай высказаться по поводу России

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен пообещал призвать Китай занять более жесткую позицию и высказаться по поводу России. Об этом пишет Reuters.

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«Нам нужно, чтобы Китай занял более сильную позицию», — заявил он агентству в Шанхае в начале своего визита в КНР.

Расмуссен отметил, что, хоть президент России Владимир Путин не прислушивается к европейским лидерам, он может учесть мнение китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Встреча была посвящена российско-китайскому военному сотрудничеству.