Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США

"Мы рады тому, что кандидатура посла Фитцгиббон получила одобрение в конце июля после годового процесса утверждения. Мы ждем с нетерпением прибытия посла Фитцгиббон в Ниамей, где она возглавит миссию в критически важное время для поддержки американского сообщества и координации усилий правительства США", - сказал Пател.