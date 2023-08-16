Министр обороны Австралии в шутку покинул свой пост

Министр обороны Австралии Ричард Марлз в шутку покинул свой пост, заявив, что уступает его вратарю женской сборной страны по футболу Маккензи Арнольд. Об этом он сообщил в видео на своей странице в соцсети X (ранее Twitter — прим. «Ленты.ру»).

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«Вечером наша страна окажется перед лицом серьезной угрозы, исходящей от нашего давнего противника, и я понимаю, что не смогу защитить ее в этот момент. Поэтому я исполню свой священный долг и покину пост министра обороны, уступив его Маккензи Арнольд», — заявил министр обороны в шуточном видео.

При этом он выразил надежду, что на следующий день вратарь вернет ему ключи от кабинета министра.

Видео было приурочено к полуфиналу чемпионата мира по женскому футболу, где сборная Австралии встретится со сборной Англии. По мнению главы оборонного ведомства, во время матча вратарь сборной сможет лучше исполнить обязанности по защите страны.