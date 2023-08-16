В КНДР впервые рассказали о солдате-перебежчике из США Трэвисе Кинге

В Северной Корее впервые рассказали о ходе расследования дела американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он признал, что «незаконно вторгся» в страну.

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Власти КНДР сообщили, что Кинга задержали находившиеся на дежурстве солдаты Корейской народной армии. После этого началось расследование, в ходе которого американец заявил, что «решил перебраться в КНДР, так как выступает против бесчеловечного обращения и расовой дискриминации в американской армии».

В Северной Корее утверждают, что афроамериканец Кинг разочарован неравенством и хочет получить политическое убежище либо в КНДР, либо в третьей стране. Расследование в его отношении продолжается.

В Минобороны США CNN заявили, что не могут подтвердить достоверность заявлений Кинга, но намерены добиваться его безопасного возвращения в Штаты.