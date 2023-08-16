В КНДР впервые рассказали о солдате-перебежчике из США Трэвисе Кинге

Власти КНДР впервые рассказали об американском солдате-перебежчике Трэвисе Кинге
В Северной Корее впервые рассказали о ходе расследования дела американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он признал, что «незаконно вторгся» в страну.
Власти КНДР сообщили, что Кинга задержали находившиеся на дежурстве солдаты Корейской народной армии. После этого началось расследование, в ходе которого американец заявил, что «решил перебраться в КНДР, так как выступает против бесчеловечного обращения и расовой дискриминации в американской армии».
В Северной Корее утверждают, что афроамериканец Кинг разочарован неравенством и хочет получить политическое убежище либо в КНДР, либо в третьей стране. Расследование в его отношении продолжается.
В Минобороны США CNN заявили, что не могут подтвердить достоверность заявлений Кинга, но намерены добиваться его безопасного возвращения в Штаты.
23-летний рядовой американской армии Трэвис Кинг, прикомандированный к вооруженным силам США в Южной Корее, дезертировал в КНДР во второй половине июля. Американские власти сообщили, что он столкнулся с обвинениями в нападении в Южной Корее и должен был вернуться в Форт-Блисс, штат Техас, и быть уволен из армии всего за день до побега в Северную Корею.