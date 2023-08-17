Евросоюз отреагировал на нападение на солдат Нигера возле Мали

Евросоюз осудил нападение террористов на военных Нигера на границе с Мали, жертвами которого стали 17 военнослужащих. Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

"Евросоюз твердо осуждает нападения, осуществленные вооруженными группировками, в результате которых погибли по меньшей мере 17 военных Нигера. Восстановление конституционного порядка - это единственный путь восстановления безопасности, которая была серьезно подорвана попыткой военного переворота", - полагает Боррель.

16 августа отряд военнослужащих армии Нигера попал в засаду вблизи города Кутугу (к юго-востоку от Мали) во вторник, приводит заявление военных агентство AFP. По предварительным данным, 17 солдат были убиты, 20 ранены, 6 получили серьезные ранения. Все пострадавшие эвакуированы в Ниамей.

Ранее боевики группировки под названием "Ан-Нусра", связанной с террористическойорганизацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), напали на нигерских военных. Атака была организована в регионе Тилабери, расположенном в нестабильном районе между Буркина-Фасо и Мали. Террористы совершили нападение с целью оказать давление на сформированное мятежниками правительство, чтобы власти выпустили на свободу 16 боевиков группировки.