КНДР может открыть границы впервые с начала пандемии

КНДР может в скором времени открыть границы, которые были закрыты с начала 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на источники.

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По данным издания, утром 16 августа с территории Северной Кореи в соседний Китай отправились два автобуса с пассажирами. Транспортные средства двигались из города Синыйджу в город Даньдун и пересекли границу по мосту через реку Амноккан (китайское название Ялуцзян — «Газета.Ru»).

В материале указано, что в автобусе могли находиться члены национальной сборной КНДР по тхэквондо. Ожидается, что спортсмены примут участие в чемпионате мира по версии ITF в Казахстане. Турнир состоится в период с 18 по 27 августа.

При этом Yonhap напомнило, что на прошлой неделе туристическое агентство Koryo Tours сообщило о возможном открытии границ КНДР в ближайшее время. Согласно заявлению северокорейской компании, которая базируется в Пекине, уже скоро Пхеньян может снять часть ограничений и разрешить жителям страны выезжать за рубеж.